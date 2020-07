Bomba d’acqua su Palermo, è giallo sui dispersi: nessuna conferma (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la Bomba d’acqua che ha devastato Palermo, il 15 luglio scorso, si cercano ancora i presunti dispersi segnalati da un testimone, scrive Ansa, ma per cui non sarebbe arrivata alcuna denuncia di scomparsa. I Vigili del fuoco lavorano incessantemente alle operazioni di soccorso per escludere la presenza di persone nel sottopasso allagato. Palermo: nessuna certezza su dispersi I sommozzatori, impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato dopo la Bomba d’acqua che ha travolto la città di Palermo, non hanno ancora trovato evidenze della presenza di dispersi. #Palermo, nessuna vittima accertata dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso ... Leggi su thesocialpost

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - xedmx__ : RT @il_burocrate: Salvini:“Il Sindaco di Palermo pensa solo ai migranti” Di fronte alla bomba d’acqua che ha causato 2 morti e infiniti di… - sharingtheloves : RT @EPalazzotto: Una bomba d'acqua imprevedibile. Nessun allarme lanciato dalla Regione Siciliana. Danni per migliaia di euro. Due i morti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera