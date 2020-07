Anzio. ‘Devo farle la visita per la pensione di invalidità’: falsa dottoressa entra in casa e deruba un’anziana (Di giovedì 16 luglio 2020) Ancora una truffa ai danni degli anziani. E’ accaduto oggi ad Anzio, nella frazione di Lavinio, nella tarda mattinata di oggi. Una donna dall’aspetto professionale si è presentata davanti all’abitazione di un’anziana signora e, dopo aver citofonato, si è presentata come dottoressa dell’Asl, sostenendo di dover effettuare la visita per l’accertamento della domanda di invalidità fatta dall’anziana. La signora, cadendo nell’inganno, ha aperto il cancello e successivamente la porta di casa. Non appena entrata, la finta dottoressa ha invitato la sua vittima a sdraiarsi nel letto per la visita e, mentre la donna era stesa, ne ha approfittato per rubarle gioielli e portafogli, per poi scappare velocemente in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

