Anna Pettinelli | da «Temptation Island Vip» alla gaffe con Katia Ricciarelli

Anna Pettinelli, che nell'estate 2019 è stata l'indiscussa protagonista di Temptation Island Vip, si è lasciata andare con Pierluigi Diaco a blande confessioni circa la veridicità di quel che accade nel villaggio fidanzate. «Per quanto si sia del mestiere, scatta qualcosa di imprevedibile. Te lo diranno tutti quelli che hanno fatto reality. Io e Stefano (Macchi, ndr) eravamo preparati. Eppure, ci sono rimasta male», ha spiegato la Pettinelli, dando una propria versione di quanto detto da Serena Grandi e Corinne Clery. Le due hanno sostenuto non ci sia alcun elemento di realtà in un reality show. Ma l'ex giudice di Amici, le accuse di finzione, le ha liquidate in fretta.

