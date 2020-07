A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente (Di giovedì 16 luglio 2020) MODENA – L’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena si conferma polo di innovazione e riferimento di eccellenza nel campo della chirurgia dei trapianti. È stato infatti eseguito all’inizio di luglio il primo trapianto di fegato da donatore vivente. Il paziente e’ un uomo di gruppo sanguigno raro, affetto da un tumore maligno avanzato del fegato.Questa condizione clinica -spiegano dall’Aou- lo poneva ad altissimo rischio di progressione di malattia, con conseguente perdita della chance curativa del trapianto. Grazie alla generosita’ del figlio che si e’ offerto per la donazione, una volta svolti tutti gli accertamenti per la compatibilita’, e’ stato possibile eseguire questo complesso intervento. È stata prelevata la parte destra del fegato del donatore che dopo poco e’ stata trapiantata con successo nel padre. Il donatore e’ stato dimesso in ottime condizioni dopo tre giorni di ricovero. Il paziente trapiantato e’ in ottime condizioni cliniche ed il fegato trapiantato ha subito mostrato eccellenti segni di funzionalita’ ed il paziente e’ stato dimesso. Leggi su dire

sorre1976 : RT @PoliclinicoMO: A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente Sono 922 i trapianti di fegato eseguiti dal 2000 a oggi presso il… - PoliclinicoMO : A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente Sono 922 i trapianti di fegato eseguiti dal 2000 a oggi pres… - HPreparazione : RT @gazzettamodena: A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente - SulPanaro : A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente - gazzettamodena : A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente -

Ultime Notizie dalla rete : Modena primo A Modena primo trapianto di fegato da donatore vivente La Gazzetta di Modena Massimo Marazzina, il principe di Provincia che ha fallito con la Roma

I goal, spesso pesanti, li segnava e li faceva fare, con un unico neo: non essere riuscito a sfondare con una grande squadra. Massimo Marazzina in 17 anni da calciatore professionista ha vestito 10 ma ...

Investire sulla cultura è un affare per tutti: l'Emilia e il caso "Viralissima"

I concerti sono avvenuti in spazi storici del territorio: Torrione (Ferrara), Locomotiv (Bologna), Bronson (Ravenna), Centro Musica (Modena), Estragon (Bologna), Vidia (Cesena), Colombofili (Parma).

I goal, spesso pesanti, li segnava e li faceva fare, con un unico neo: non essere riuscito a sfondare con una grande squadra. Massimo Marazzina in 17 anni da calciatore professionista ha vestito 10 ma ...I concerti sono avvenuti in spazi storici del territorio: Torrione (Ferrara), Locomotiv (Bologna), Bronson (Ravenna), Centro Musica (Modena), Estragon (Bologna), Vidia (Cesena), Colombofili (Parma).