WhatsApp down, la app di messaggistica ha smesso di funzionare (Di mercoledì 15 luglio 2020) WhatsApp down in tutto il mondo per oltre 30 minuti, l’app non ha funzionato per motivi al momento ignoti. A partire dalle 22 sono arrivate numerose segnalazioni attraverso la piattaforma Twitter legate a forti difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi tramite WhatsApp. La connessione sembrava andare e venire da un momento all’altro. L’ultimo “crash” è datato 2 aprile 2020 quando la popolare applicazione di chat presentò diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l’invio di foto e video. A confermare il guasto momentaneo sono state anche le segnalazioni sul sito downDetector, che monitora il funzionamento ed eventuali down nelle applicazioni e nella rete fissa e mobile, dove nel giro di pochi minuti sono arrivate oltre 20mila ... Leggi su caffeinamagazine

