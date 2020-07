Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno passo indietro dei Benetton Apri all’accordo su autostrada ingresso di cassa depositi e prestiti perfezionato entro un anno con il 51% dell’intera di fatto a scrivere una pubblic Company previsioni della concessione risarcimenti alle tariffe niente revoca delle concessioni almeno di inadempienze rispetto all’intesa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’alba cassa depositi e prestiti Avira rientro il 27 il percorso per l’uscita progressiva di una prima il dieci 12% dell’azionariato poi con un ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in borsa di ASpI il titolo di atlanti Avola e segna + 23% dopo il meno di ieri positivi giudizi nella maggioranza Benetton fuori Ce l’abbiamo fatta Alice Di Maio una buona scelta ... Leggi su romadailynews

