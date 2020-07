Ufficiali le date dei Mondiali 2022 in Qatar: si gioca dal 21 novembre al 18 dicembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il calendario dei Mondiali 2022, che si disputeranno in Qatar, è stato Ufficializzato. Si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre, con le partite che si giocheranno alle 11:00, alle 14:00, alle 17:00 e alle 20:00 del nostro fuso orario. La finale si giochera alle 18:00 al Lusail Stadium, che ospita 80 mila spettatori. 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020 L'articolo Ufficiali le date dei Mondiali 2022 in Qatar: si gioca dal 21 novembre al 18 ... Leggi su ilnapolista

