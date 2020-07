Sassuolo-Juventus (15 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, torna Chiellini dal primo minuto, Bernardeschi nel tridente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Sassuolo di De Zerbi in quattro giorni è arbitro della corsa scudetto. La prima parte del lavoro gli emiliani l’hanno completata all’Olimpico battendo 2-1 la Lazio in rimonta e tagliando praticamente fuori i biancocelesti dalla corsa per il titolo, conquistando la quarta vittoria consecutiva per la striscia più lunga in serie A. Sarà un’altra … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

