Samsung Galazy Z Flip 5g, lo smartphone pieghevole top secret: caratteristiche e prezzo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un trailer ufficiale per il prossimo cellulare pieghevole Samsung è trapelato online settimane prima del lancio. La breve clip pubblicata su Twitter mostra il Samsung Galazy Z Flip 5G, che vanta uno schermo che si piega come un telefono a conchiglia retrò degli anni ’40. È un presunto seguito dell’originale Galaxy Z Flip, che è arrivato sugli scaffali all’inizio di quest’anno ma non aveva una connettività 5G. Samsung non ha ancora riconosciuto che sta realizzando una versione 5G, ma dovrebbe annunciare una versione aggiornata del telefono il prossimo mese. Samsung Galaxy ZFlip 5g, ecco il nuovo Flip phone: scheda tecnica, funzioni, costo Il video pubblicato su ... Leggi su italiasera

