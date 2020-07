Sampdoria Cagliari 1-0 LIVE: blucerchiati avanti con Gabbiadini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Cagliari 1-0 MOVIOLA 21′ Conclusione Samp – Bonazzoli stoppa e tira dai 20 metri, conclusione sbilenca 15′ Ammonizione Cagliari – Ionita prende un giallo pesante: era diffidato, salterà la sfida col Sassuolo 14′ Occasione Cagliari – Sugli sviluppi di un corner Nandez calcia forte ma trova l’opposizione di Augello 8′ GOL Sampdoria – ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-0, rete di Gabbiadini M. (SAM) - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - sawlanipaandu : Sampdoria versus Cagliari [HD] Live Stream - 1canalesport : Sampdoria-Cagliari 1-0 live -