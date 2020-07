Rio de La casa di carta arriva in Sardegna, i fan lo accolgono con Bella Ciao (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Miguel Herran, Rio de La casa di carta, è in vacanza in Sardegna, e ad accoglierlo ha trovato alcuni fan che intonavano Bella Ciao in suo onore: il VIDEO. L'interprete di Rio de La casa di carta è arrivato in Sardegna e a dargli il benvenuto c'erano dei fan che hanno intonato solo per lui Bella Ciao. Il motivo è presto detto per chiunque conosca lo show: la canzone accompagna la banda del professore nei momenti cruciali. Miguel Herran, nell'attesa che la quinta stagione de La casa di carta prenda forma, si è concesso qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda. Durante una gita in barca ha ricevuto una graditissima sorpresa: ... Leggi su movieplayer

repubblica : Sardegna, arriva 'Rio' de 'La casa di carta': lo accolgono con 'Bella ciao' - SkyTG24 : Rio di La Casa di Carta in vacanza in Costa Smeralda: accolto con Bella ciao - getwellsxxx : @FonteArianators La casa de papel ARI NO ROCK IN RIO BR - cinemaniaco_fb : ?????????????? Rio de La casa di carta arriva in Sardegna, i fan lo accolgono con Bella Ciao (VIDEO)… - francyelia29 : RT @repubblica: Sardegna, arriva 'Rio' de 'La casa di carta': lo accolgono con 'Bella ciao' -

Ultime Notizie dalla rete : Rio casa Rio della "Casa di carta" accolto in Costa Smeralda con "Bella Ciao" - Spettacolo Agenzia ANSA L'attore Rio della serie tv La Casa di Carta in vacanza in Costa Smeralda

Si chiama Miguel Herrán, ma da tutti è conosciuto come “Rio”, uno dei principali protagonisti della serie TV La Casa di Carta. Con gli amici, ieri sera si trovava al Phi Beach per una cena mentre oggi ...

Rio de La casa di carta arriva in Sardegna, i fan lo accolgono con Bella Ciao (VIDEO)

Miguel Herran, Rio de La casa di carta, è in vacanza in Sardegna, e ad accoglierlo ha trovato alcuni fan che intonavano Bella Ciao in suo onore: il video. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 15/07/2020 L' ...

Si chiama Miguel Herrán, ma da tutti è conosciuto come “Rio”, uno dei principali protagonisti della serie TV La Casa di Carta. Con gli amici, ieri sera si trovava al Phi Beach per una cena mentre oggi ...Miguel Herran, Rio de La casa di carta, è in vacanza in Sardegna, e ad accoglierlo ha trovato alcuni fan che intonavano Bella Ciao in suo onore: il video. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 15/07/2020 L' ...