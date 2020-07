Repubblica - Osimhen, a breve le visite mediche: l'accelerata del Lille dovuta al FPF (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'affare Osimhen sembra ormai pronto alla fumata bianca, con Napoli e Lille in procinto di stringersi la mano per un'operazione decisamente importante: nelle casse del club francese finirà una cifra intorno ai 60 mln di euro, mentre al ... Leggi su tuttonapoli

lucainsigne24 : Repubblica - Il Napoli ha in pugno Osimhen! Sì del giocatore grazie anche a Koulibaly, cifre e dettagli -… - tuttonapoli : Repubblica - Osimhen, a breve le visite mediche: l'accelerata del Lille dovuta al FPF - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Osimhen-Napoli, c’è l’ok del giocatore. Contratto fino al 2025 a 5 milioni lordi a stagione Su Repubblica Napoli. La trattat… - news24_napoli : Repubblica – Il Napoli ha in pugno Osimhen! Sì del giocatore… - napolista : Osimhen-Napoli, c’è l’ok del giocatore. Contratto fino al 2025 a 5 milioni lordi a stagione Su Repubblica Napoli. L… -

Il Napoli è una delle società più attive sul mercato. I partenopei potrebbero chiudere anche altre due operazioni con il Lille oltre Osimhen. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio ...Il tema lo detta Koulibaly. Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, com ...