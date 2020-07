Morti due alpinisti italiani sul Monte Bianco: caduti dalla cresta Kuffner (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due alpinisti italiani sono Morti dopo essere precipitati sul versante francese della cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I loro corpi sono stati recuperati dal Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix.I due uomini Morti sul Monte Bianco, entrambi di Genova, avevano 56 e 57 anni. I corpi degli alpinisti sono stati recuperati oggi verso le 6.30. “Sono stati trovati sul versante nord del Mont-Maudit, a 4.100 metri di quota”, spiega all’ANSA un portavoce del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix (Francia). “Probabilmente - aggiunge - sono precipitati circa 200 metri più in alto, durante la fase di discesa”. L’allarme era ... Leggi su huffingtonpost

