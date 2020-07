Mondiale 2022: sarà una (folle) abbuffata di calcio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sarà unì'autentica maratona che non concederà sconti a nessuno. Partite dalla mattina alla sera, sia in Europa col fuso orario dei maggiori contribuenti alle casse della Fifa, sia in Qatar dove il fischio d'inizio della prima partita quotidiana sarà alle 13 e l'ultimo alle 22. Il tutto praticamente senza giorni di riposo, se è vero che il programma ufficializzato dal comitato organizzatore di Qatar 2022 prevede stop solo tra ottavi e quarti di finale (due giorni), tra quarti e semifinali e prima delle due finalissime.Un tour de force che si giocherà a temperature calde pur essendo inverno e anche scontando il grande sforzo organizzativo dei qatarioti per dotare stadi (bellissimi) di tutti i comfort possibili. Sarà vero calcio? Impossibile dirlo adesso, anche perché sarà il primo ... Leggi su panorama

