Migranti positivi in Sicilia, Musumeci non aspetta il Viminale: “Quarantena a bordo delle navi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Governatore della Sicilia Nello Musumeci ha emanato una nuova ordinanza che obbliga i Migranti ad effettuare la quarantena a bordo delle navi di arrivo prima di sbarcare. L’emergenza sbarchi e l’emergenza Covid stanno ormai diventando due volti della medesima medaglia. Negli ultimi giorni in Calabria sono arrivati 70 Migranti di cui ben 26 positivi … L'articolo Migranti positivi in Sicilia, Musumeci non aspetta il Viminale: “Quarantena a bordo delle navi” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

