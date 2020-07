La Lazio non vince più: lo 0-0 a Udine costa il secondo posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Lazio ormai ha smarrito la via della vittoria. Anche a Udine i biancocelesti falliscono l'appuntamento con i 3 punti: finisce 0-0 ed è un pareggio pesante come una sconfitta... Leggi su ilmessaggero

