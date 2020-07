Inter, Suarez su Lautaro: «È un gran giocatore, se viene lo aiuteremo» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è Intervenuto ai microfoni di Sport. Ecco le parole dell’attaccante blaugrana Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è Intervenuto ai microfoni di Sport. Ecco le parole dell’attaccante blaugrana: «È un grande giocatore. Ha giocato ad ottimi livelli con l’Inter. Arrivare in Italia dall’Argentina non è facile, non è semplice dimostrare il proprio valore in un calcio difficile come quello italiano. È giovane e se viene al Barça cercheremo di aiutarlo ad adattarsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

