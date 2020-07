Ibrahimovic ha deciso: i rumors dalla Svezia non lasciano dubbi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha deciso il proprio futuro. Dopo le recenti dichiarazioni infuocate nei confronti della dirigenza del Milan e dei progetti per la prossima stagione, arrivano indiscrezioni importanti che segnano definitivamente il destino del calciatore. In Svezia sono sicuri di cosa farà il centravanti al termine di questa annata in rossonero.Ibrahimovic: futuro decisocaption id="attachment 943249" align="alignnone" width="610" Ibrahimovic Milan (getty images)/captionAddio Italia e addio Serie A. Zlatan Ibrahimovic ha deciso: tornerà in Svezia. Secondo i rumors che arrivano dal Paese scandinavo, il centravanti avrebbe deciso di salutare il Milan e chiudere la sua carriera da ... Leggi su itasportpress

"Sono i punti che fanno la differenza alla fine, non contro chi. Dobbiamo aggiungere punti importanti alla classifica se vogliamo tornare in Europa. Affrontiamo un avversario molto difficile che ha de ...

Conclusa l’esperienza al Milan, Lucas Biglia non andrà a giocare in Argentina. Lo ha già comunicato all’Independiente. Intanto dal Belgio c’è un’offerta. Lucas Biglia e Zlatan Ibrahimovic () Il futuro ...

