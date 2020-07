Ellie Goulding e i vantaggi del «matrimonio a distanza» con Caspar Jopling (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Amo mio marito ma anche me stessa». Lo ha detto Ellie Goulding al Mirror spiegando che vivere temporaneamente lontana da Caspar Jopling non è poi così male. Anzi. Leggi su vanityfair

xstylessgirl : Una delle cose belle di #divergent è che le canzoni della colonna sonora sono per lo più fatte da Ellie Goulding - cataldoski : Recensione di Delirium, terzo album di Ellie Goulding. Stilisticamente è più movimentato rispetto ai primi due albu… - everybodyelses : Comunque se Ellie Goulding sforna un altro album come Halcyon forse posso perdonarla, altrimenti è finita per sempre ?????? - gretacongiu_ : IL 17 ESCE IL NUOVO ALBUM DI ELLIE GOULDING DOPO 5 ANNI, STO MORENDO - VanityFairIt : Dopo cinque anni di assenza, #EllieGoulding torna con un album che rimette insieme i pezzi di una giovinezza vissut… -

Ultime Notizie dalla rete : Ellie Goulding

Vanity Fair.it

E questa situazione a Ellie non dispiace affatto: «Amo stare sola con me stessa, perciò approfitto dei vantaggi di questo periodo di lontananza. Posso leggere un libro, andare a correre, mangiare in ...Woman in red… Anzi in black & red. Una signora in rosso (e leggings di pelle nera) nella notte di Londra. Quella della fine del lockdown. Finalmente sorridente. Paparazzata come non eravamo più abitua ...