Elisa Isoardi: “Volevano distruggermi, piango per la chiusura de La Prova del Cuoco” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Prova del Cuoco è ufficialmente un programma andato in pensione dopo 20 anni di messa in onda ed Elisa Isoardi, ultima conduttrice del game di cucina, ha così commentato fra le pagine del settimanale Oggi: “Adoro Coletta il direttore di Rai Uno, ndr ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno Provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta. piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. Elisa Isoardi tuttavia non ... Leggi su bitchyf

newsnewsgossip : Prova del Cuoco, Elisa Isoardi tuona: 'Piango pensandoci. Volevano distruggermi, ci sono riusciti'. E su Salvini...… - gossipnewsgoss1 : Prova del Cuoco, Elisa Isoardi tuona: 'Piango pensandoci. Volevano distruggermi, ci sono riusciti'. E su Salvini...… - gossiparaaah : Prova del Cuoco, Elisa Isoardi tuona: 'Piango pensandoci. Volevano distruggermi, ci sono riusciti'. E su Salvini...… - gossipn60139485 : Prova del Cuoco, Elisa Isoardi tuona: 'Piango pensandoci. Volevano distruggermi, ci sono riusciti'. E su Salvini...… - magicaGrmente22 : Elisa Isoardi “Volevano distruggermi”/ “Piango ancora per La Prova del cuoco” -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Elisa Isoardi perde La Prova del Cuoco ma ritrova l’amore | Lui chi è ? RicettaSprint Isoardi: lo scatto in dolce compagnia che accende la curiosità dei fan

Da poco conclusa la sua esperienza a La Prova del Cuoco su Rai Uno, su Elisa Isoardi vige ancora il mistero in merito al suo futuro professionale. Pur con la certezza che sarà chiamata presto alla con ...

Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Piango ancora, volevano distruggermi”

Elisa Isoardi ha parlato delle sue delusioni in amore e sul lavoro in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 16 giugno. La conduttrice non ha nascosto il m ...

Da poco conclusa la sua esperienza a La Prova del Cuoco su Rai Uno, su Elisa Isoardi vige ancora il mistero in merito al suo futuro professionale. Pur con la certezza che sarà chiamata presto alla con ...Elisa Isoardi ha parlato delle sue delusioni in amore e sul lavoro in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 16 giugno. La conduttrice non ha nascosto il m ...