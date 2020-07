Corsport: affari Osimhen e Gabriel slegati, il Napoli punta prima a chiudere per l’attaccante (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’incontro sullo yacht al largo delle coste della Sardegna sarebbe stato decisivo secondo il Corriere dello Sport per la chiusura dell’affare tra il Lille e il Napoli per Osimhen. Fa fede, secondo l’edizione online del quotidiano sportivo, una frase sibilata dall’entourage familiare dell’attaccante già di buon mattino: è quasi fatta. Una volta registrato il gradimento totale di Osimhen, il Napoli s’è dedicato agli aspetti economici: l’ingaggio da 3 milioni di euro netti tra base fissa (2,5) e bonus; le commissioni da riconoscere ai nuovi agenti; il corrispettivo da versare al Lilla: intorno ai 60 milioni (bonus compresi), con la possibilità di inserire anche Adam Ounas. Sì, con il club francese ci sono in ballo anche la ... Leggi su ilnapolista

