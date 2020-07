Corrotti: Fondo Rotativo, Zingaretti deve chiarire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Presentata alla Regione Lazio un’interrogazione per avere chiarimenti sulla situazione complessiva degli esiti istruttori delle domande presentate per la liquidita’ delle imprese- tra cui il Fondo Rotativo Piccolo Credito- e, in particolare, sapere perche’ alcune domande sono ancora inevase e alcune, addirittura, sono state respinte senza motivazione. Una spiegazione quanto meno opportuna, anche in considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese del nostro territorio stanno subendo in conseguenza dell’emergenza Covid-19”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Corrotti Fondo Corrotti: Fondo Rotativo, Zingaretti deve chiarire RomaDailyNews Papà agente Agostino: "Procura ha avuto coraggio fino in fondo"

"Finalmente ho trovato la magistratura, la procura generale di Palermo che ha avuto le palle ed è andata fino in fondo, non si è lasciata fermare. Dopo 31 anni finalmente la mia innamorata (la moglie ...

Alessandro Sallusti contro la magistratura: "Alfonso Bonafede ostaggio della sinistra, Csm corrotto"

"Perché non siamo in buone mani". Questo il titolo del fondo di Alessandro Sallusti su Il Giornale di giovedì 2 luglio. Si parla di giustizia, del caso che riguarda la condanna di Silvio Berlusconi ne ...

"Finalmente ho trovato la magistratura, la procura generale di Palermo che ha avuto le palle ed è andata fino in fondo, non si è lasciata fermare. Dopo 31 anni finalmente la mia innamorata (la moglie ..."

"Perché non siamo in buone mani". Questo il titolo del fondo di Alessandro Sallusti su Il Giornale di giovedì 2 luglio. Si parla di giustizia, del caso che riguarda la condanna di Silvio Berlusconi ne ...