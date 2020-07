Coronavirus: Ue raccomanda a stati membri stress test (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 15 LUG - "Parte della comunicazione della commissione europea" in vista di una potenziale nuova ondata di Coronavirus "è la raccomandazione agli stati membri di avere degli stress ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - "Parte della comunicazione della commissione europea" in vista di una potenziale nuova ondata di coronavirus "è la raccomandazione agli stati membri di avere degli stress ...

L'allarme dell'infettivologo del Sacco

Non ha più dubbi Massimo Galli, infettivologo e primario dell’Ospedale Sacco di Milano: il Coronavirus tornerà in autunno con una seconda ondata. E sarà una durissima battaglia che il popolo italiano ...

