Coronavirus, asintomatico contagia 71 persone in ascensore in appena 60 secondi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ha contagiato 71 persone in un colpo solo, mostrando a tutti quanto sia ancora pericoloso e aggressivo il Covid19. Una persona ha contagiato un numeroso gruppo di persone in uno dei modi meno sospetti che ci siano. Con un viaggio in ascensore della durata di 60 secondi. Si tratta di una donna, risultata in seguito positiva al virus Covid19, che è riuscita a diffonderlo ad altre 70 persone durante un viaggio in ascensore. L’accadimento è decisamente insolito, poiché il suddetto viaggio ascensore ha avuto una durata minima, che non si pensava potesse portare ad un effettivo contagio. Il caso molto insolito è ad oggi oggettodi studio del CDC, il Centro Statunitense per il Controllo delle Malattie, lo ... Leggi su caffeinamagazine

occhio_notizie : L'uomo è asintomatico e sta bene: al momento si trova in isolamento domiciliare - viagrazie : Coronavirus, nuovo studio: 'Il 40% degli infetti è asintomatico' - occhio_notizie : Lo strano caso a #Fondi - zazoomnews : Coronavirus nuovo studio: Il 40% degli infetti è asintomatico - #Coronavirus #nuovo #studio: #degli - FabriFasanella : #Coronavirus, nuovo studio: 'Il 40% degli infetti è asintomatico' -