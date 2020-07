Celli: passerella Salvini non è soluzione a problema rifiuti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Nuova passerella per Salvini a Rocca Cencia grazie all’immobilismo e ai troppi errori della Giunta Raggi. Quattro anni di scelte sbagliate, lo stop ad altri impianti, la dipendenza da altre Regioni e un lungo elenco di altri errori hanno fatto piombare Roma in una continua emergenza rifiuti. Oggi il disastro e’ evidente ed e’ facile preda della destra populista, che cerca lo scenario per comparsate ad effetto. Siamo gia’ al secondo ciack in pochi mesi per Salvini. Verrebbe da dire che a lui piace vincere facile. Altra cosa e’ invece costruire le condizioni per un governo dei rifiuti e della municipalizzata Ama che invertano la rotta del degrado e sappiano rendere la citta’ autosufficiente sul fronte della gestione dei rifiuti. ... Leggi su romadailynews

L’acqua in arrivo dalla Svizzera ha riempito il cosiddetto “Fossone” grazie alla collaborazione tra Comune e CFU di Italia Nostra (mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2020 – All’inizio di via Novara, ...

Milano, 2 lug. (askanews) - All'inizio di via Novara a Milano, uscendo dalla citt, sulla sinistra, ed esattamente sotto la passerella azzurra di ferro, cambia da oggi il paesaggio e nasce lungo via Ca ...

