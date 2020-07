Carlo Conti padre amorevole con il piccolo Matteo: fa con lui cose non fatte con il suo babbo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si commuove spesso Carlo Conti quando parla del suo passato, di come sua madre ha saputo crescerlo nonostante l’assenza del papà. Oggi, che il conduttore è padre del piccolo Matteo, prova a immaginare tutto quello che mai ha potuto fare con il suo babbo, e cerca di fare con il piccoletto, tutto quello che non ha condiviso con il suo di padre. Ne parla nella sua intervista per la rivista Chi, dove apre il suo cuore e spiega che rapporto sta costruendo con Matteo. Carlo Conti E IL piccolo Matteo: TUTTO QUELLO CHE NON HO FATTO CON IL MIO babbo “Ho pensato tanto a mia madre vedendo Francesca diventare madre, mentre, quando ho iniziato a ... Leggi su ultimenotizieflash

