Bologna, Mihajlovic a Dazn: "Ho sbagliato io il primo tempo, poi l'ho cambiata con un nuovo modulo! Su Gattuso..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo il pareggio interno contro il Napoli è intervenuto a Dazn per un'intervista congiunta con Rino Gattuso: "Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, ... Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - Mediagol : #Bologna-#Napoli, Gattuso: 'Mihajlovic più cazzuto di me, hanno giocato meglio di noi' - Spazio_Napoli : - NapoliOnly : Napoli che cambia faccia nel secondo tempo, buttando via altri due punti. Si fa raggiungere dal Bologna di Mihajlov… - SPress24 : Serie A, Bologna-Napoli 1-1: annullati due gol per la squadra di Mihajlovic - LE PAGELLE -