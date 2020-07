Bild – Contatti in corso tra Vettel e la Racing Point (Di mercoledì 15 luglio 2020) Trattativa tra Vettel e la Racing Point. Il tedesco potrebbe prendere il posto di Sergio Perez. BERLINO (GERMANIA) – Trattativa tra Sebastian Vettel e la Racing Point in vista del 2021. La clamorosa indiscrezione è stata data dalla Bild spiegando come il team britannico (che dall’anno prossimo si chiamerà Aston Martin) è fortemente intenzionato a portare il quattro campione del mondo alla guida della sua monoposto. Contatti in corso ormai da diversi giorni con la situazione che potrebbe entrare nel vivo nel giro di poche settimane. Il pilota destinato a lasciare il posto al tedesco sarebbe Sergio Perez. Vettel al posto di Sergio Perez? Nonostante le buone prestazioni in ... Leggi su newsmondo

