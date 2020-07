Batman v Superman: “Ben Affleck era più grosso di me” dice la controfigura (Di mercoledì 15 luglio 2020) Richard Cetrone, controfigura di Ben Affleck in Batman v Superman, ha svelato un dettaglio divertente sul fisico dell'attore. Richard Cetrone, controfigura di Ben Affleck in Batman v Superman, ha svelato un dettaglio divertente sul fisico dell'attore, notevolmente palestrato per la parte, al punto da superare in termini di muscoli anche lo stesso Cetrone. Intervistato in un podcast dedicato al film, lo stuntman ha commentato così la vicenda: "Devo essere onesto con voi, ragazzi: non sono una buona controfigura per Ben, perché lui è molto più grosso di me. Siamo alti uguali, ma lui pesa intorno ai 106 chili, e io circa 90. Non che col costume addosso faccia molta differenza." Cetrone ha anche ... Leggi su movieplayer

Richard Cetrone, controfigura di Ben Affleck in Batman v Superman, ha svelato un dettaglio divertente sul fisico dell'attore, notevolmente palestrato per la parte, al punto da superare in termini di m ...

