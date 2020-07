Assassin's Creed Valhalla avrà 25 tipi di nemici con punti di forza e debolezze unici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra qualche mese Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile per tutti i giocatori, ma in questi giorni continuano a fioccare dettagli riguardanti il gioco. In un'ultima intervista, il narrative director Darby McDevitt si è focalizzato sul combattimento in particolare sui diversi punti di forza e debolezze unici che avranno i nemici."Per il sistema di combattimento di Assassin's Creed Valhalla, volevamo riflettere la grinta dell'esperienza vichinga e abbiamo prestato particolare attenzione alla sensazione di impatto durante il combattimento" ha dichiarato McDevitt. "I Vichinghi potevano essere brutali, ma erano anche combattenti versatili, e questo si riflette nella grande varietà di ... Leggi su eurogamer

