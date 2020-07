Younes su Ancelotti: “È un gentiluomo e un grande gestore” (Di martedì 14 luglio 2020) Amin Younes Ha rilasciato una lunga intervista alla rivista settimanale Der Spiegel in cui ha parlato anche di Ancelotti spiegando che “è un gentiluomo” “Non l’ho visto mai arrabbiarsi, nonostante i tanti problemi che ha dovuto affrontare. E’ un grande gestore, non a caso ha guidato grandi club come Real Madrid e Bayern Monaco. A gente come Cristiano Ronaldo e Kakà non devi insegnare molto. Ancelotti è un maestro nello gestire le star. In Germania è stato criticato, molto probabilmente perché avrà avuto problemi di lingua. Sul campo è un grande lavoratore, Ancelotti e il suo staff non si sono mai risparmiati”. Younes ha elogiato anche ... Leggi su ilnapolista

