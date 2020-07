Università, a Napoli via alla laurea abilitante. Scotti (Ordine dei medici): Accessi più rapidi alla professione (Di martedì 14 luglio 2020) “Ha preso il via oggi un sistema che conferisce valore alle professioni e si caratterizza per un rapido accesso al mondo del lavoro di giovani con competenze non solo teoriche ma anche che pratiche. Un percorso che il ministro Manfredi ha voluto con forza e che noi sosteniamo con altrettanto vigore”. Lo rende noto, in un comunicato, Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia, che così commenta l’avvio del nuovo sistema delle lauree abilitanti per i medici. Con la “laurea abilitante”, – spiega la nota – tecnicamente, si è eliminato un passaggio, quello dell’esame di stato e dell’abilitazione, all’iter di ingresso dei laureati in ... Leggi su ildenaro

ff0rt : Il #Tg nazionale ci fa sapere che all' #universita di #Bologna sono ricominciate le lauree in presenza. Ottimo. Il… - itsxfuckingme : @olovgramma Io ho visto all'università di Napoli Federico II - Yogaolic : RT @rep_napoli: Università campane in coda alle classifiche Censis, ma i rettori: 'Non si tiene conto della qualità di didattica e docenti'… - rep_napoli : Università campane in coda alle classifiche Censis, ma i rettori: 'Non si tiene conto della qualità di didattica e… - CatacombSociety : In arrivo! Le catacombe ebraiche di Venosa: recenti interventi, studi e ricerche a cura di Giancarlo Lacerenza, Je… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Napoli Come i big data sono diventati le nuove armi della politica internazionale Policymakermag