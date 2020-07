Ufficiale la proroga delle misure anti Covid. Speranza (min. Salute): “Rischio contagi da fuori” (Di martedì 14 luglio 2020) Con 154 voti a favore e 129 contrari è stato approvato la risoluzione di maggioranza relativa alla situazione Covid, prorogando di fatto le misure contenute nel Dpcm fino al prossimo 31 luglio, nonostante la contrarietà dell’opposizione, che ha presentato tre risoluzioni alternative distinte. A renderlo noto è il ministro della Salute Roberto Speranza che ha dichiarato “La partita per sconfiggere il Covid è tutt’altro che terminata, serve prudenza“, confermando la massima prudenza nei confronti del contagio per non rendere vani i tanti sforzi fatti finora che hanno portato a risultati concreti. Rischio contagi per chi viene da fuori Il ministro si è soffermato in particolar ... Leggi su giornal

Digithera : Via libera ufficiale da parte dell’#Europa alla #Proroga dello #SplitPayment fino a giugno 2023, anche se restano a… - GaspareLicata : Scadenza versamenti ufficiale la proroga, superbonus 110%, taglio cuneo ... - GiulioConte79 : @VittorioSgarbi @Adnkronos @Agenzia_Ansa @Italpress @Agenzia_Dire @askanews_ita @LaPresse_news @Libero_official… - GiulioConte79 : Ecco il perché sull'ulteriore proroga del governo con lo stato di emergenza e sul perché 'Kill' Gates gli viene da… - Silvana22948848 : RT @franz999999999: Sulla questione del Ponte di Genova il #M5S (e in particolare @DaniloToninelli ) dopo 2 anni ancora non hanno deciso p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale proroga Stato di emergenza prorogato, le ultime notizie e le ripercussioni sulla scuola Orizzonte Scuola Tasse, la scadenza del 20 luglio (e l’allarme per l’ingorgo)

Tasse a settembre causa Covid. La pandemia globale ha scatenato un effetto a catena anche in campo fiscale con una sequela di rinvii, sospensioni e nuovi calendari che hanno generato «l’ingorgo di lug ...

Coronavirus, Speranza annuncia la proroga del Dpcm al 31 luglio

"Questo Governo vuole prorogare le misure restrittive al 31 luglio - ha detto il Ministro della Salute Roberto Spranza in aula al Senato - resterà l'obbligo di indossare la mascherina". Così sono stat ...

Tasse a settembre causa Covid. La pandemia globale ha scatenato un effetto a catena anche in campo fiscale con una sequela di rinvii, sospensioni e nuovi calendari che hanno generato «l’ingorgo di lug ..."Questo Governo vuole prorogare le misure restrittive al 31 luglio - ha detto il Ministro della Salute Roberto Spranza in aula al Senato - resterà l'obbligo di indossare la mascherina". Così sono stat ...