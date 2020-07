Safe Chain Tech, startup made in Friuli per il tracciamento (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama Safe Chain Tech. E’ una startup made in Friuli ed è nata per gestire il tracciamento di tutte le interazioni tra le persone presenti in azienda o in cantiere, per segnalare potenziali assembramenti e per monitorare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, Covid e non, in modo da tutelare la salute dei lavoratori e supportare il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza in questa attività di controllo. “Ovviamente – racconta Filippo Veronese amministratore e socio di Safe Chain Tech Srl – questo è stato il primo obbiettivo della startup, ma è bastato muovere i primi passi nelle aziende per capire che con ... Leggi su udine20

