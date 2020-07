Restrizioni e smart working fino al 31 Si attende per oggi il nuovo Dpcm (Di martedì 14 luglio 2020) È attesa oggi in Parlamento la presentazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure di restrizione tese a evitare la diffusione del nuovo coronavirus contenute nel Dpcm dell’11 giugno. Leggi su ecodibergamo

Pesano ancora le restrizioni parziali, che stanno spingendo molte aziende a protrarre l'attività in smart working o con forti limitazioni; per molti settori invece i livelli della domanda non si sono ...Roma, 13 lug. (askanews) – Fuori dal lockdown un futuro molto rischioso. In molti comparti “vi sono segnali di una rapida normalizzazione dell’attività economica, e questo ci spinge a quantificare per ...