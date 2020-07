Recovery Fund, vertice Conte-Merkel: 'Ancora divergenze, ma raggiungeremo presto un'intesa' (Di martedì 14 luglio 2020) Faccia a faccia fra Conte e la Merkel al castello di Meseberg, in vista del prossimo Consiglio europeo. Al centro del confronto il Recovery Fund e la difficile trattativa in Europa. 'Credo che ... Leggi su tgcom24.mediaset

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - 73luke73 : RT @borghi_claudio: Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se avesse… - NucciaGiuli : RT @valy_s: #COVID?19 La propaganda sul #MES.. Ovvero... come passare dall’essere una giornalista d’inchiesta, al diventare una comune disp… -