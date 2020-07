Parma, i convocati per il Milan: out Kucka e Scozzarella, c’è Cornelius (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Milan, in programma domani alle 19.30 allo Stadio ”San Siro”. Ecco l’elenco completo: Portieri: Colombi, Radu, Sepe. Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Kurtic. Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi. FOTO: Twitter ufficiale Parma L'articolo Parma, i convocati per il Milan: out Kucka e Scozzarella, c’è Cornelius proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

