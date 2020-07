Mulini a vento e 365 chiese con le cupole blu: Astypalea è la farfalla dell'Egeo (Di martedì 14 luglio 2020) A spasso per l'isola di Astypalea, la farfalla dell'Egeo, tra accoglienti kafenion, Mulini a vento, paesaggi incantevoli e un mare indimenticabile Vista dall'alto la sua forma ricorda quella di una maestosa farfalla appoggiata nel blu dell'Egeo. Poi, una volta sbarcati, non ci vuole molto per rendersi conto che Astypalea è davvero l'anima più autentica dell'Egeo. Per l'ospitalità della sua gente, il clima generoso, la bellezza del paesaggio segnato da coste selvagge, colme di baie e insenature deserte e dall'entroterra ricoperto di macchia mediterranea. E poi ci sono le 365 chiese dalle cupole ... Leggi su panorama

M5S_Europa : Il paesaggio della Riserva della laguna dello Stagnone di #Marsala, terra di dominazione fenicia, possiede un fasci… - pupilupi1 : Se Trump fosse svizzero, avrebbe meno patemi d'animo nel combattere contro i mulini a vento. - daninovaro : RT @LunatiLuciano: AMSTERDAM, CAPITALE DELL'OLANDA. HANNO LA VIA DELLE PUTTANE, I TULIPANI E I MULINI A VENTO. MA HANNO UN PREMIER CHE HA P… - Luciana12827144 : @6000sardine ???? No no siete voi in pieno DELIRIO ?? state lottando contro i fantasmi ?? fanno così gli Psicopatici co… - pola1945 : RT @LunatiLuciano: AMSTERDAM, CAPITALE DELL'OLANDA. HANNO LA VIA DELLE PUTTANE, I TULIPANI E I MULINI A VENTO. MA HANNO UN PREMIER CHE HA P… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulini vento Mulini a vento e 365 chiese con le cupole blu: Astypalea è la farfalla dell'Egeo Panorama Unipa. “NON SONO IL CANDIDATO DI NESSUNO”. La nostra intervista al Prof Vitale, candidato Rettore

Raggiungiamo il Prof. Vitale nel suo ufficio all’interno dell’Istituto D’Igiene del Policlinico Giaccone e gli rivolgiamo alcune domande che ci permettano di far conoscere meglio la sua figura alla co ...

Andrés Iniesta, solo momenti speciali

Di posti come Fuentealbilla in Spagna ce ne sono a centinaia. Paesini piccoli, in terre non esattamente propense al turismo, distanti chilometri dal successivo o dal precedente, dove non succede mai n ...

Raggiungiamo il Prof. Vitale nel suo ufficio all’interno dell’Istituto D’Igiene del Policlinico Giaccone e gli rivolgiamo alcune domande che ci permettano di far conoscere meglio la sua figura alla co ...Di posti come Fuentealbilla in Spagna ce ne sono a centinaia. Paesini piccoli, in terre non esattamente propense al turismo, distanti chilometri dal successivo o dal precedente, dove non succede mai n ...