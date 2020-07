Morta Naya Rivera: la star di Glee aveva predetto la sua morte? (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera si è spenta a 33 anni. Il corpo dell’interprete di Santana Lopez in Glee è stato ritrovato nelle scorse ore. In molti si chiedono se l’artista abbia predetto la sua scomparsa perché c’è una strana coincidenza con una canzone da lei interpretata. E’ purtroppo arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: … L'articolo Morta Naya Rivera: la star di Glee aveva predetto la sua morte? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Chi è Naya Rivera, la famosa attrice resa celebre per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez nel comedy musical Glee, ritrovata annegata nel lago Piru in California. Chi è Naya Rivera, l’attrice ...Continuano ad arrivare aggiornamenti oltreoceano per la prematura scomparsa di Naya Rivera, annegata nel lago Piru in California durante una gita in barca con il figlio. A poche ore dal ritrovamento d ...