MCS – Presentata la capsule collection di t-shirt in limited edition creata da Alfred Basha [GALLERY] (Di martedì 14 luglio 2020) MCS lancia la sua nuova piattaforma e-commerce per il mercato europeo. Un sito nato per consentire ai suoi clienti fidelizzati di trovare tutti i capi della collezione del brand, informazioni, promozioni e narrazioni di una storia unica nel settore del casualwear Uomo. Per celebrare il suo ritorno on-line MCS presenta una capsule collection di T-shirt con le illustrazioni realizzate a mano dall’artista Alfred Basha. Un omaggio alla natura e una dedica rivolta a chi la rispetta. Alfred Basha nasce nel 1990 a Kruje in Albania. Illustratore autodidatta, è apprezzato in tutto il mondo e collabora con case editrici internazionali tra cui Bloomsbury, rinomata anche per aver pubblicato “Harry Potter”. Molto popolare anche sui social network, le ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MCS Presentata Artrite reumatoide: tofacitinib contro la depressione Corriere Nazionale Artrite reumatoide: tofacitinib contro la depressione

Depressione e ansia sono delle comorbidità comuni nei pazienti con artrite reumatoide (AR), l’ansia è presente nel 38.8% di questa popolazione. Un’analisi post hoc presentata al congresso virtuale EUL ...

Depressione e ansia sono delle comorbidità comuni nei pazienti con artrite reumatoide (AR), l’ansia è presente nel 38.8% di questa popolazione. Un’analisi post hoc presentata al congresso virtuale EUL ...