Luis Muriel rassicura: “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente niente di grave” (Di martedì 14 luglio 2020) Prima lo spavento poi il sollievo. È lo stesso Luis Muriel a rassicurare i tifosi e tutto il mondo del calcio attraverso un post su Instagram con tanto di foto a bordo della sua auto. “Sto bene, sono a casa – scrive il colombiano sul suo profilo -. Fortunatamente non è successo niente di grave“. Dopo aver superato lo spavento per aver sbattuto la testa in doccia, Muriel si concentra già su Atalanta-Brescia, gara che però seguirà da bordocampo. “Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore“, la chiosa finale. View ... Leggi su sportface

Atalanta_BC : Luis #Muriel è il nuovo capocannoniere nerazzurro in @SerieA... anche grazie a gol del genere ?????? Luis is our new… - Atalanta_BC : ???????????????????? Luis #Muriel è l’autore del nostro ?????????????????? gol in stagione!!! ???? Luis Muriel scored our ??????-??????????????????… - clubdoria46 : #Atalanta, paura per Luis #Muriel: trasportato d'urgenza in Ospedale - sonosal_amoroso : ?? ATALANTA Luis #Muriel, dopo i controlli in ospedale, ha pubblicato una foto in cui conferma di stare bene dopo l… - Sebaz005 : RT @Eurosport_IT: Attimi di paura per Luis Muriel ?? Brutta caduta a bordo piscina per l'attaccante colombiano dell'Atalanta ?? #Muriel | #… -