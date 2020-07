Liguria, puntiamo sulle antiche strade statali per risolvere il problema del traffico. E non solo (Di martedì 14 luglio 2020) Il tragico collasso autostradale ligure non è l’esito di un destino cinico e baro. L’autostrada dei Giovi da Serravalle a Genova è ancora la camionale inaugurata nell’ottobre del 1935 dal Re Vittorio Emanuele III, a meno di tre anni dalla posa della prima pietra. Allora, Genova contava 650mila abitanti: il suo ruolo di porto principale del Mediterraneo e regina dell’industria pesante reclamava collegamenti rapidi con il nord industriale. Oggi, circa 570mila. Rispetto al tempo in cui s’incontravano su queste curve le robuste berline Lancia Astura e i potenti camion Alfa Romeo 85G a gassogeno da 110 cavalli che consumavano di 16 chili di legna a chilometro, la novità più saliente sono i perenni restringimenti di corsia e le discusse barriere antirumore. È ragionevole investire nella salvaguardia acustica di edifici in ... Leggi su ilfattoquotidiano

