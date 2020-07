Libero, Daniele Cassioli: «Così un bambino cieco può cavalcare il mare» (Di martedì 14 luglio 2020) Libero racconta oggi la missione speciale di Daniele Cassioli: classe 1986,romano di nascita, gallaratese di adozione, far volare chi non ha gli occhi per vedere. Così il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi che ha al suo attivo ventidue titoli mondiali, cinque medaglie d’oro ai Mondiali 2017 di Myuna Bay (Australia); venti titoli europei e ventisette italiani, insegna ai ragazzi non vedenti a fare sci nautico a Tirrenia. «Un bambino può nascere cieco ma avere la fortuna di inciampare in un campo sportivo com’è capitato a me così a quel bambino fortunato io insegno a trovare la propria strada in mezzo al buio e alle paure». Il campo per i ragazzini dai 5 ai 15 anni si terrà dal 25 al 30 luglio a ... Leggi su ilnapolista

