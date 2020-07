Juventus, Sarri su Chiellini: «Il nostro grande rimpianto di questa stagione» (Di martedì 14 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Giorgio Chiellini Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Tra gli argomenti toccati, anche le condizioni di Giorgio Chiellini. CONDIZIONI Chiellini – «Giorgio è uno dei grandi rimpianti della nostra stagione. Dover fare a meno di un calciatore così importante è stato pesante, ed è stato un aspetto poco sottolineato. Da cinque giorni si sta allenando con la squadra, è in crescita. In futuro ci darà il suo apporto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

