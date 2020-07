In Lombardia 30 positivi, 12 a Bergamo «Metà sono a seguito di sierologico» (Di martedì 14 luglio 2020) La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le regioni di nuovo in doppia cifra. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 luglio in Lombardia: 3 decessi e 30 nuovi positivi nelle ultime 24 ore [aggio… - MaNuElaJUVE37 : #coronaviruslombardia #Lombardia #COVID19 solo 30 positivi di cui 9 debolmente positivi e 15 a seguito di test sie… - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 luglio in Lombardia: 3 decessi e 30 nuovi positivi nelle ultime 24 ore… - lucarango88 : @RegLombardia ?? Dati #Coronavirus #Lombardia #14luglio Casi positivi +30 (95.173 +0,03%) Deceduti +3 (16.760 +0,02%… -