I migranti positivi al Covid sbarcati ad Amantea e Pozzallo saranno trasferiti a Roma all’ospedale militare del Celio (Di martedì 14 luglio 2020) saranno trasferiti a Roma, all’ospedale militare del Celio, i migranti sbarcati nei giorni scorsi ed ospitati, finora, ad Amantea, in provincia Cosenza, e a Pozzallo, in Sicilia. I migranti, sbarcati lo scorso fine settimana a Roccella Ionica, e risultati poi positivi al Coronavirus, sono 13, tutti bengalesi. Quelli non contagiati, una sessantina, resteranno in Calabria. E verranno trasferiti al Celio anche gli 11 pakistani positivi, arrivati a ieri Pozzallo. Il Viminale, dopo le proteste dei giorni scorsi, ha fatto sapere di aver “rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che ... Leggi su lanotiziagiornale

Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - LegaSalvini : ++ COVID: SONO 26 I MIGRANTI POSITIVI AL VIRUS SBARCATI A ROCCELLA IONICA ++ - alwayswillbeu : RT @Iperbole_: La Regione Calabria diffonde i bollettini sul Covid-19 distinguendo i migranti positivi al virus da altri pazienti. Una dis… - nuccia20 : RT @AlbertoLetizia2: Gli abitanti di #Amantea hanno avuto il loro contentino: i 13 #migranti positivi al #coronavirus sono stati trasferiti… -