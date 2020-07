Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite (Di martedì 14 luglio 2020) Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 luglio quando chiuderà Inter – Torino, tra i big match Juventus-Atalanta e Napoli – Milan In questa ripresa di campionato le partite si svolgono alle 19:30 e 21:45 con alcuni incontri anche alle 17:15. Ecco i gol: Clicca qui per sapere dove vedere le partite di oggi domenica 12 luglio Napoli – Milan 2-2 i gol Spettacolo al San Paolo con una partita vibrante in cui entrambe volevano vincere ma alla fine il pareggio “scontenta” tutti, il Milan va avanti con ... Leggi su dituttounpop

