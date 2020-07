Giro di vite sull’omofobia (Di martedì 14 luglio 2020) La maggioranza va avanti sulla legge contro chi istiga la violenza omofobica. Per il centrodestra si tratta di una legge «con derive liberticide» Leggi su lastampa

LaStampa : La maggioranza va avanti sulla legge contro chi istiga la violenza omofobica. Per il centrodestra si tratta di una… - AGR_web : Fiumicino stop ad alcol ed assembramenti, chiusura dei locali fino a 25 giorni Giro di vite e massima prevenzione n… - VoceDelTrentino : Controlli motociclisti: nuovo giro di vite in Trentino disposto dal Questore Cracovia - - brunettasalvar1 : RT @Tempo_di_Carpi: Giro di vite della Regione sui controlli per limitare i contagi #14luglio - Tempo_di_Carpi : Giro di vite della Regione sui controlli per limitare i contagi #14luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Giro vite Giro di vite sull’omofobia La Stampa Giro di vite sull’omofobia

Giro di vite sui reati contro l'odio sessuale e di genere. Con il carcere fino a quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica. La maggioranza non fa passi indietro sulla legge contro l'omofobia ...

“The Resident”, torna il medical drama di Rai 1 con il medico rockstar Matt Czuchry

Infine in corsia gira pure l’ex di Conrad ... Non sono come Randolph, loro sono medici veri, e pronti a qualsiasi sacrificio pur di salvare vite. I nuovi episodi sono segnati dall’arrivo di Marshall ...

Giro di vite sui reati contro l'odio sessuale e di genere. Con il carcere fino a quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica. La maggioranza non fa passi indietro sulla legge contro l'omofobia ...Infine in corsia gira pure l’ex di Conrad ... Non sono come Randolph, loro sono medici veri, e pronti a qualsiasi sacrificio pur di salvare vite. I nuovi episodi sono segnati dall’arrivo di Marshall ...