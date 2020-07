Ghost of Tsushima, la meraviglia del dubbio (Di martedì 14 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=r-URe6cUmpw Tira il vento a Tsushima. Un vento gelido, che nemmeno le alte scogliere, o le tante cime aguzze dell’arcipelago riescono a placare. È un vento di guerra, lo stesso che da quelle parti, poco distante dalle coste, macchierà di rosso il mare dello stretto di Corea, quando un giorno di maggio, a inizio ‘900, due terzi della Flotta del Baltico, russa, saranno affondati dalle navi dell’ammiraglio giapponese Tōgō Heihachirō. Allo stesso compito, fermare l’invasore appena prima della disfatta, è chiamato l’ultimo samurai di Tsushima, Jin Sakai. È il 1274 e per la prima volta la Mongolia prova a piegare il Giappone dello shogunato. Guidato dal generale Khotun Khan, personaggio inventato e ispirato al condottiero Kublai, l’esercito mongolo ... Leggi su wired

Partire a galoppo lungo le praterie di Tsushima, mentre il vento accarezza gli steli d'erba, il cavallo trafigge l'aria col suo incedere rapido e Jin cerca con dolcezza di sfiorare i petali dei fiori, ...Manca ormai davvero poco al lancio di Ghost of Tsushima, l’atteso titolo open world ambientato nel Giappone Feudale e previsto in esclusiva su console PS4. Ora, per ingannare il tempo che ci separa da ...