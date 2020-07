Genova: autostrade paralizzate per lavori e cantieri (Di martedì 14 luglio 2020) Il traffico è congestionato in A7 e in A10. Un disagio diventato quotidiano per le migliaia di pendolari. Oggi riprende il processo sul crollo del ponte Morandi Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Autostrade, Ilva, Alitalia, gronda di Genova, Mes, riforma della giustizia, taglio delle tasse, riapertura delle sc… - fattoquotidiano : Autostrade liguri, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato. Per lavori 14 km di coda… - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - adrianopescaro1 : RT @matteosalvinimi: Autostrade, Ilva, Alitalia, gronda di Genova, Mes, riforma della giustizia, taglio delle tasse, riapertura delle scuol… - miagmarsuren : RT @sherpa810: Gestione di Autostrade dura dal 1999. Impensabile non imputargli un ruolo di responsabilità nella tragedia di Genova. La ges… -